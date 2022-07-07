Вночі окупанти намагалися знищити ще одну харківську школу

Тактика росіян у війні давно відома – знищити якомога більше цивільних та інфраструктурних об'єктів нашої держави. Тому обстріли ворога є нещадними.

Надзвичайно потерпають від ворожого вогню регіони, які розташовані близько до бойових дій. Зокрема, мовиться про Харківщину.

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Окупанти знову обстріляли школу

Чомусь росіянам видається, що заклади освіти для них мають велику загрозу. Інакше неможливо пояснити те, що на Харківщині вони їх так часто атакують. Про черговий обстріл школи вночі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 01:00 години ночі одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо відомо, що жертв немає.

Сама будівля школи має пошкодження через вибухові хвилі. Удари були по подвір'ю. Утворилися дві воронки шириною близько дев'яти м та глибиною понад два з половиною метри.

Вилучили велику кількість уламків від російських ракет.

Окупанти поцілили в двір школи на Харківщині / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

Руйнують інфраструктуру

Також на території області ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

Синєгубов каже, що окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини. Серед них – будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна.

У селі Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів. Там була масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники.

За минулу добу загинули двоє цивільних у Харкові та Харківському районі. Один чоловік з Дергачівської громади опинився у лікарні.

Росія обстрілює Україну

Від атак страждає не лише Харківщина, але й інші регіони. Наприклад, ніч на Дніпропетровщині минула також неспокійно. Окупанти вчергове вдарили по Зеленодольській громаді. Цього разу під ударом опинилося село Мар'янське. Внаслідок цього були пошкоджені лінії електропередач.

Також упродовж 6 липня ворог бив по району Вуглегірської ТЕС в напрямку Бахмута. Окупанти відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Бахмутський напрямок складно назвати спокійним. У його районі регулярно ведуться бойові дії або ж ворог просто б'є як по наших позиціях, так і по цивільних.

Російські окупанти нещадно обстрілювали Україну й 4 липня та в ніч на 5 липня. На Дніпропетровщину в ніч на 5 липня летіло 7 ракет. 6 з них наші військові збили. Одна прилетіла у місто Покров, у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, у кількох вибило шибки.

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