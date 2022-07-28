"Динамо" вкурвило бункерного діда: чому путін влаштував масовану ракетну атаку

"Динамо" виграло у футбол. "Динамо" виграло у єврокубках. У тих єврокубках, звідки викинули російські клуби, залишивши їм на вибір матчі з футболістами з Сирії чи Еритреї.

"Динамо" виграло у турецького клубу, фанати якого назло українцям викрикували прізвище путіна. "Динамо" виграло у парі, в якій букмекери перед початком матчу не залишали нашій команді шансів – так саме, як західні розвідки й оточення путіна не залишали шансів Україні.

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"Динамо" виграло і йде далі

"Динамо" виграло, забивши вирішальний гол в кінці другого додатково тайму. "Динамо" виграло, а гол забив Караваєв, який кожного разу нагадує, забиваючи голи й граючи у футбол, що його рідний Херсон – то Україна.

І знов, як після Євробачення, як після матчу з Шотландією, когось у бункері вкурвило й у Києві всю ніч – повітряні тривоги, а на Київщину летіли десятки ракет.

Яке ж передбачуване воно. Яке ж передбачуване ху..ло. І яке ж хворе. Це ж треба мати такі комплекси й так на все реагувати. Як багато книжок напишуть провідні психіатри, описуючи хвороби Путіна.

Який наказує стріляти ракетами із ревнощів, із заздрощі, через власну імпотенцію. Через те, що колись в дитинстві якісь хтивий дядько дав йому потрогати свого піс*на. Чи якась дівчина дала відкоша, посміявшись з недолугого хлопця. Чи в підворітні відібрали останні 20 копійок, принизивши й розбивши носа.

Важливо путін дуже хоче припинення вогню, перемир'я та переговорів

росіяни потрапили в рабство

І як же соромно має бути росіянам. Що вони потрапили у рабство до хворого. Який може бути раціональним, але при цьому залишається психічно хворим. Велика росія знайшла найбільшого невдаху і надала йому владу, щоб кожен малий невдаха в країні відчув, що він не такий і невдаха.

І кожен раз, коли невдасі нагадують, що він невдаха, коли він усвідомлює, що якщо в дитинстві ти був лузером, а зараз в тебе палац в Геленджику зі шлюхами й блекджеком, але в дитинстві ти все одно був невдахою, то він починає кидати ракети навкруги. І усвідомлення це приходить через такі прості речі, як футбол чи пісенний конкурс для домогосподарок.

До війни ми часто думали, що Україні не вистачає еліти, справжньої, викристалізованої сторіччями. Як у Британії. Як у Франції. Як в Норвегії. Чи як у росії, де мав бути клас людей, який стоїть за владою і має досвід, і несе відповідальність. Мав бути.

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А на виході є купка божевільних і лише їх обслуга. І ніякої еліти, яка б могла це зупинити. Яка б могла зупинити лідера, який веде країну до прірви, послуговуючись своїми комплексами. Пусто. І тоді ясно, яка країна має бути "фейл стейт".