Треба слідкувати за заявами Ердогана, – Світан припустив, коли буде ракетна атака по Україні

Повітряні сили попередили, що 15 –16 листопада, під час саміту G20, росіяни можуть завдати масованого удару. Також треба зважати на дії Туреччини.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що Росія не припинить використовувати терористичні методи.

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"Я думаю, що треба стежити за висловлюваннями турецького президента Ердогана. Після його закликів до перемир'я починаються ракетні обстріли. Так Путін посилює тиск на ухвалення рішень", – зазначив Світан.

Росія реагує на пропозиції діалогу

Реджеп Ердоган 12 листопада заявив, що розмовлятиме із Володимиром Зеленським й знову пропонуватиме діалог з Росією. Експерт сказав, що, згідно з його спостереженнями, ворог після цієї новини знову може атакувати.

Це терористичні дії росіян. Це їхні методи висунути вимоги й підтвердити їх вбивством заручників. Це держава-терористка з геноцидним нахилом, – заявив Світан.

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