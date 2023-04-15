Улітку можуть зменшити кількість обстрілів: куди росіяни можуть бити восени і як впорається ППО

Росіяни дійсно можуть активізувати ракетні обстріли восени та взимку 2023 року. Але для цього їм потрібно економити ракети восени та влітку, щоб накопичити відповідний запас.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, поки Росія воюватиме з Україною, доти буде загроза ракетних обстрілів.

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На його думку, Росія не буде здійснювати масований ракетний удар на Великдень. Адже на сьогодні у них зник сенс атак, які були упродовж зими. Тоді вони намагалися знищити українську енергосистему, але нічого не вдалося. Попри це, завжди треба бути готовим, що ракетний удар відбудеться. І йти в укриття під час повітряної тривоги.

Росіянам немає сенсу продовжувати обстріли в парадигмі знищення української енергосистеми. Очевидно, що вони шукають інші цілі. Я вважаю, що завтра нічого не буде. Але це лише моя точка зору. Буду радий, якщо вона буде слушною,

– зазначив Попович.

Цілком ймовірно, що вже восени та взимку 2023 року росіяни відновлять свої масовані ракетні удари проти української енергосистеми. Однак для цього їм потрібно суттєво зменшити обстріли навесні та влітку, щоб зібрати певний запас.

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Чи є загроза від російських ракет Х-50

Як зазначив Попович, була інформація, що окупанти збираються запустити в серійне виробництво крилатих ракет повітряного базування Х-50. Вони, за деякими даними, є погіршеною копією Х-101.

Утім, поки немає достатніх даних, щоб проаналізувати, чи зростуть загрози від ракетних обстрілів за наявності цих ракет в росіян. І варто пам'ятати, що станом на осінь українська ППО суттєво посилиться за допомогою ЗРК Patriot та SAMP-T.

Росіяни можуть запустити в серійне виробництво ракети Х-50