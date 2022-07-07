Окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ з РСЗВ: постраждали люди

Тактика обстрілів росіян і далі триває. Вони хочуть стерти все з лиця землі й оголосити "велику перемогу".

Зробивши так із Сєвєродонецьком і Лисичанськом, тепер обстрілюють інші міста. Зокрема, почастішали такі ворожі "прильоти" у Слов'янськ.

До теми Двоє загиблих та 7 поранених: у ВЦА показали наслідки нових "прильотів" по Слов'янську

Місто знову обстріляли

Начальник міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що 7 липня Слов'янськ зазнав чергового ворожого обстрілу з РСЗВ.

Цього разу знову постраждали мікрорайони Лісний та Словкурорт. На жаль, є поранені люди.

Керівник громади закликав берегти себе. Без нагальної потреби людям не варто виходити на вулицю.

Слов'янськ знову під обстрілом: дивіться відео

Що відомо про бої на Слов'янському напрямку

Ввечері 3 липня стало відомо, що підрозділи ЗСУ були змушені вийти з Лисичанська. Наступною ціллю ворога буде Слов'янськ, а також, ймовірно, Краматорськ та Бахмут. Тому міський голова закликав місцевих виїжджати. Це допоможе ЗСУ працювати ефективно. А люди збережуть життя і не постраждають від ворожих обстрілів.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович також попереджав про небезпеку та ймовірний сценарій розвитку воєнних подій у Слов'янську. За його словами, наразі росія зосередила там до 25 батальйонних тактичних груп. Вони намагаються просуватися, але успішно отримують по морді від українських захисників.

Генштаб такі дані підтверджує. За даними відомства, на Слов'янському напрямку російська армія намагається покращити своє тактичне положення та підготувати сприятливі умови для наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Спроба ворога атакувати на напрямку Довгеньке – Мазанівка була невдалою, ЗСУ завдали росіянам втрат.

Попередні обстріли Слов'янська та Краматорська: дивіться відео