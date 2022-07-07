Окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ з РСЗВ: постраждали люди
7 липня 2022 , 13:39Читать новость на русском
Джерело:Слов'янська ВЦА в телеграмі
Тактика обстрілів росіян і далі триває. Вони хочуть стерти все з лиця землі й оголосити "велику перемогу".
Зробивши так із Сєвєродонецьком і Лисичанськом, тепер обстрілюють інші міста. Зокрема, почастішали такі ворожі "прильоти" у Слов'янськ.
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Місто знову обстріляли
Начальник міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що 7 липня Слов'янськ зазнав чергового ворожого обстрілу з РСЗВ.
Цього разу знову постраждали мікрорайони Лісний та Словкурорт. На жаль, є поранені люди.
Керівник громади закликав берегти себе. Без нагальної потреби людям не варто виходити на вулицю.
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Що відомо про бої на Слов'янському напрямку
- Ввечері 3 липня стало відомо, що підрозділи ЗСУ були змушені вийти з Лисичанська. Наступною ціллю ворога буде Слов'янськ, а також, ймовірно, Краматорськ та Бахмут. Тому міський голова закликав місцевих виїжджати. Це допоможе ЗСУ працювати ефективно. А люди збережуть життя і не постраждають від ворожих обстрілів.
- Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович також попереджав про небезпеку та ймовірний сценарій розвитку воєнних подій у Слов'янську. За його словами, наразі росія зосередила там до 25 батальйонних тактичних груп. Вони намагаються просуватися, але успішно отримують по морді від українських захисників.
- Генштаб такі дані підтверджує. За даними відомства, на Слов'янському напрямку російська армія намагається покращити своє тактичне положення та підготувати сприятливі умови для наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Спроба ворога атакувати на напрямку Довгеньке – Мазанівка була невдалою, ЗСУ завдали росіянам втрат.
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