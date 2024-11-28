На Буковині уламки ракети пошкодили житлові будинки

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах. Під час ранкової російської атаки Силам ППО вдалося знищити ворожу ракету над територією Чернівецької області.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

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Що відомо про наслідки російської атаки

За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, постраждалих та загиблих внаслідок ракетних обстрілів немає. Він подякував українським воїнам за грамотну роботу та пообіцяв повідомити більше деталей згодом.

В ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну 188 ракетами та ударними БпЛА типу "Шахед". Українським Силам ППО вдалося збити 76 ракет та 35 безпілотників.

Атака була спрямована на українські об'єкти енергетики. Наразі у багатьох містах України запровадили екстрені відключення електроенергії.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.