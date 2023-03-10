Росія перестала використовувати Білорусь для ударів по Україні, – Повітряні сили

Росія давно не використовує повітряний простір Білорусі для атак проти України. Востаннє атаки з Білорусі були декілька місяців тому.

Востаннє росіяни атакували територію України кілька місяців тому, і це були пуски "Шахідів". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Росія вже не використовує Білорусь для ударів

Ігнат не пояснив, чому Росія перестала використовувати Білорусь для повітряних ударів. Проте факт залишається фактом – наразі всі обстріли країна-агресорка проводить зі своєї території.

З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахіди" – по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується. Навіть для тих самих ударів ракетами С-300, С-400, які раніше запускали по Київщині, – це було з території Росії,

– сказав Ігнат.

Звідки росіяни здійснювали обстріл 9 березня

Юрій Ігнат повідомив, що ракетні удари 9 березня Росія здійснювала з території Рязанської області та зі східного і південного напрямків.

Нагадаємо, що 9 березня росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у Києві, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій областях.

Впродовж цього обстрілу росіяни здійснили 81 пуск ракет. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення.

У Білорусі часто підіймається російський МіГ-31К – носій ракет "Кинджал", внаслідок чого повітряну тривогу оголошують по всій території України. Проте через деякий час він просто йде на посадку.