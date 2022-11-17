Хочуть позбавити світла, газу, води, – Ігнат прокоментував обстріли української інфраструктури

Російські окупанти обстрілюють не лише енергетичну, а практично всю критичну інфраструктуру України. Таким чином ворог намагається позбавити нас усіх благ цивілізації.

Таку думку 24 каналу озвучив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, як Росія готує удари по енергетиці України.

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Росіяни намагаються позбавити нас усіх благ цивілізації

Ігнат розповів, що росіяни обстрілюють не лише енергетичну інфраструктуру, а всю критичну. Зокрема, в жовтні ще обстрілювали гідротехнічні споруди, а 17 листопада завдали удару по газовидобувних підприємствах.

Не лише світло, а ще газ і, можливо, воду, намагаються позбавити наш народ усіх благ цивілізації. Ракети С-300 17 листопада вдарили традиційно. Є постраждалі цивільні, діти, до речі, і вже є реакція влади на ці речі,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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Він продовжив, що ворог застосував для обстрілів літаки Ту-95 з району Волгодонська. До 18 ракет Х-101 чи Х-555 було випущено з цих літаків. Лише на Київщині було збито 4 ракети, крім того, Київщина в цей час була ще атакована шахідами, які прилетіли з території Білорусі, й усі 5 було знищено.

"Крім того, ворог атакував ще й з моря. Була 1 ракета "Калібр", яка по Одеській області прилетіла. Також ворог атакував з авіації, з винищувачів керованими ракетами Південь, 2 з цих ракет Х-59 було знищено", – зауважив Ігнат.

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