Затяжні паузи між обстрілами росіян: майор припустив, для чого ворог береже ракети

Російські окупанти рідше влаштовують масовані ракетні атаки та бережуть своє озброєння. Ворог економить ракети до майбутнього контрнаступу ЗСУ, щоб атакувати цивільні об’єкти.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, у такий спосіб росіяни спробують зашкодити просуванню українських бійців.

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Окупанти економлять ракети

Гетьман зазначив, що росіяни бережуть ракети. Ворог використовує лише недалекобійні С-300, а далекобійні крилаті та балістичні ракети економлять.

Я думаю, що коли почнеться контрнаступ ЗСУ, росіяни будуть застосовувати ці ракети проти наших цивільних об’єктів, щоб у такий спосіб зашкодити руху наших військ. Адже тоді протиповітряна оборона буде переважно перехоплювати ракети, які летять всередину країни,

– вважає він.

Майор ЗСУ пояснив, що загарбники розуміють, що не зможуть протидіяти контрнаступу українських захисників. На його думку, після початку наших наступальних дій буде масована ракетна атака.

Гетьман про загрозу масованої ракетної атаки: дивіться відео

У якому стані ракетоносії Росії

Олексій Гетьман підкреслив, що зараз Росія тримає у Чорному морі 2 ракетоносії для ракет "Калібр".

"Там 2 підводних човни, які можуть нести лише 8 таких ракет. Тому з того боку атака навряд чи буде. Їхні стратегічні бомбардувальники, які несуть крилаті ракети Х-101, Х-555, теж начебто ще не приведені у стан бойової готовності", – додав військовий експерт.

Чому росіяни змінили тактику