росія стягнула ще більше заліза до кордонів з Україною: чим окупанти гатитимуть 24 серпня

росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість ТПК із ЗУР до ЗРК С-300.

Потяги смерті

Так, на початку серпня з улан-уде вийшли ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах.

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До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у котовому вилучили понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300

Відомо, що у районі Джанкоя було складовано приблизно 440 ТПК до ЗРК С-300. Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні.

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Календарне загострення

У зябрівці (білорусь) за 22 кілометри від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 одиниць.

Загроза масованого обстрілу території України щонайменше ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття низки ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.

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