"Слухайте, що кажуть ці люди": про що у Зеленського просять не забувати перед 24 лютого

Наближаються роковини моторошної для українців дати, 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення. У цей день варто очікувати від росіян будь-чого. Тож закликаємо щонайменше не ігнорувати повітряні тривоги.

На цьому наголосив також глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що наша держава готова до різних варіантів перебігу подій 24 лютого 2023 року.

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24 лютого може бути ракетний удар

24 лютого ми готові до різних сценаріїв. Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські й інші повітряні цілі. Все буде Україна,

– підкреслив Єрмак.

Зауважимо, що про можливу масовану ракетну атаку 23 – 24 лютого попередив також секретар РНБО Олексій Данілов. Він нагадав, що Росія має схильність прив'язуватися до певних дат. І, на жаль, роковини повномасштабного вторгнення можуть не стати винятком.

Утім, слід розуміти, що ракетний удар не вплине на перебіг війни. Секретар РНБО запевнив, що Україна неодмінно здобуде перемогу над ворогом. Він також наголосив, що ворог ніяк не може вивчити уроків історії. Данілов навів простий приклад: "ми, українці, розвалили" Радянський Союз. Це був тонкий натяк на те, що і недоімперія розвалиться з нашою допомогою.

Вони готуються і будуть намагатися на 23 – 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього потрібно спокійніше ставитися. Ба більше, ми до цього готові,

– підкреслив Данілов.

Тактика атак може змінитися

Данілов, як і інші експерти, запевняє, що ворог продовжує шукати оптимальну для нього тактику ударів. Адже всі попередні спроби не приносили загарбникам бажаних результатів.

Не виключено, що російські військові тепер обстрілюватимуть Україну вночі. Тож повітряні тривоги у цей час також ні в якому разі не можна ігнорувати. На жаль, слід розуміти, що влучання може бути будь-куди, і ніхто не застрахований від ракети ворога.

До слова, у ніч проти 16 лютого ворог запустив відразу 36 ракет. Причому, 12 з них – Х-22, які надзвичайно складно збити наявними в Україні системами ППО. Тож відразу ж переходьте до укриття тоді, коли лунають сирени. І залишайтеся там доти, поки не буде відбою!