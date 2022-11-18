Досить складно вразити, – експерт пояснив, чи зможуть росіяни зруйнувати газові артерії

На днях російські окупанти чи не вперше вдарили по газовій інфраструктурі України. Утім, суттєво пошкодити її буде значно важче, ніж об'єкти електроенергетики.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, газова інфраструктура має свою певну специфіку. Значна частина трубопроводів розташована під землею. А магістральні об'єкти будували з урахуванням можливої війни.

До теми Росія б'є по українському газу: яких наслідків чекати

По-перше, досить складно вразити транспортні артерії. Щонайменше, магістральні труби планувалися ще за СРСР і були зроблені з урахуванням можливої війни. Тому вони є досить надійними та захищеними. Хоч, звісно, все можна пошкодити за бажання,

– зазначив Харченко.

Росіяни не досягнуть великих успіхів з ударами по газовій мережі

Як наголошує Харченко, на сьогодні немає великої загрози для газової мережі. Якщо в умовах дефіциту ракет окупанти почнуть бити і по електричній, і по газовій інфраструктурі, то вони досягнуть значно меншого ефекту.

Якщо вони спробують накривати ще й газову інфраструктуру одночасно, то полегшать відновлення обох частин нашої інфраструктури. У цьому випадку вони менш акцентовано будуть атакувати електричні мережі. А одночасно великого успіху з газовими вони не досягнуть,

– вважає Харченко.

Попри це, спеціалісти вже співпрацюють з міжнародними партнерами щодо постачання газових помп, яких не виробляють в Україні у достатній кількості. Діалог йде, хоч він менш активний, ніж щодо передачі обладнання для електромережі. Але це нормально.

Українські газовики переймають досвід нещодавніх ударів по електричній інфраструктурі і добре розуміють, що робити, щоб мінімізувати наслідки ймовірних атак по газових об'єктах.

Харченко припустив, чи можуть окупанти зруйнувати газову інфраструктуру України: дивіться відео

Нагадаємо, у Швеції оголосили перші результати розслідування щодо вибухів на "Північних потоках". Вони підтвердили, що на газопроводах сталася диверсія. Спеціалісти оглянули місце злочину та задокументували значні пошкодження на об'єктах.

Вони вилучили кілька чужорідних предметів, на яких були залишки вибухових речовин. Утім, відповідне розслідування ще триває. Спеціалісти ще підготують остаточні висновки щодо вибухів на "Північних потоках".