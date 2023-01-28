Росії треба більше часу, – Гуменюк сказала, що зараз "захищає" нас від масованої атаки

У Чорному морі кораблі окупантів перебувають віддалено від досяжності українських сил. Вороги наразі мають залп з 12 "Калібрів".

Про те для 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що українські захисники вже випробували різні засоби на російських кораблях.

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"Корабельне угруповання Чорноморського флоту тримається в тому самому ракетобезпековому для себе районі, переховуючись від мису Тарханкут аж до Новоросійська. І наразі складається з 12 кораблів. Серед них залишилося 2 ракетоносії – надводний та підводний", – сказала Гуменюк.

Є небезпека

За словами речниці, наразі загальний залп "Калібрів" складає 12 одиниць і це не так багато, оскільки раніше було понад 20 чи до 40. Однак Гуменюк наголосила – це потужний запас, який ворог може застосувати необов'язково під час масованої ракетної атаки.

"Калібри" є високоточною зброєю і ворог намагається бити по конкретних об'єктах критичної інфраструктури. Тому розслаблятися зарано. Треба якомога далі триматися від таких об'єктів і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", – сказала речниця.

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Авіація та дрони

Гуменюк розповіла, що зараз на Півдні не спостерігають активність ворожої авіації. Вона має потреби у спорядженні й обслуговуванні після масованої ракетної атаки 26 січня.

Враховуючи, що окупанти перемістили свої літаки на летовища якомога далі, то є елемент злагодженості дій. Тобто їм потрібно більше часу на відновлення взаємодії. Тому від масованих ракетних атак, наприклад, зараз нас трохи захищають погода, час і обставини, але пам'ятаймо, що зараз у них залишилися ще іранські дрони, – наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що поривчастий вітер на Півдні не сприяє запуску, але погода змінюється. Наразі критичних змін у застосуванні іранських дронів немає, але ОК "Південь" фіксує, що ворог використовував дешевший спосіб баражувальних снарядів для розвідування сил ППО й після цього запускав ракети.

"Це можна трактувати як нову тактику, але ми її прорахували ще раніше. Може також зазначити, що останнім часом окупанти надають перевагу ночі. У такий спосіб хочуть захистити дрони від іншої зброї, крім ППО, яку ми теж вдало використовуємо", – додала Гуменюк.