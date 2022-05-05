Ракетні удари по Дніпру: зачепило контактну мережу, але обійшлося без постраждалих

Російські військові продовжують обстрілювати Дніпро. Відомо про наслідки ракетних ударів по місту, яких окупанти завдали ввечері 4 травня. Снаряд зачепив контактну мережу, минулося без постраждалих.

Як зазначив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, по місту вороги випустили дві ракети. На щастя, жодна з них ані забрала чиєсь життя, ані травмувала когось.

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Одна ракета влучила в контактну мережу

Відомо, що дві російські ракети летіли на Дніпро. Одна з них влучила в об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджена контактна мережа. Натомість другій влучити в ціль не вдалося, адже її знищили Сили ППО.

В обох випадках минулося без загиблих і постраждалих,

– наголосив Лукашук.

Голова облради підкреслив, що по Дніпру окупанти випустили ракети після атаки Великомихайлівської громади. У ній від ворожих атак пошкоджень зазнали 25 житлових будинків, школа, дитячий садок, сільський клуб, а також магазин.

Що стосується ночі проти 5 травня, то вона в області була спокійною. Минулося й без обстрілів Синельниківського та Криворізьких районів.

На днях перелік територій, по яких завдають ударів окупанти, поповнили Широківська та Зеленодольська громади, що у Криворізькому районі. Тепер же ворожі війська вирішили активно бити по Синельниківському району. Відтак, до цього переліку можуть додати Покровську, Великомихайлівську й інші громади району.

Відповідне рішення дозволить державі допомогти людям, які захочуть виїхати з цих населених пунктів. Вони матимуть можливість отримати статус вимушено переміщеної особи, а також оформити фінансову допомогу.

Лукашук додав, що ситуація на Херсонському, Миколаївському, Донецькому та Харківському напрямках контрольована. Там від окупантів область прикривають ЗСУ.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 4 травня

Російські військові пізно ввечері випустили по місту відразу дві ракети. Про звуки вибухів близько 20:00 повідомили самі містяни.

Згодом у Дніпропетровській ОВА о 22:16 зазначили, що одну ракету вдалося знищити Силам ППО, а друга таки влучила в один із об'єктів.

Ворожий удар був досить сильним. Про це свідчать вибиті шибки у будинках, а також розбите скло павільйону зупинки в районі ракетної атаки.

Ми ж вкотре нагадуємо, що ні в якому разі не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Щойно він пролунає – вирушайте негайно в укриття. Це може врятувати вам життя.

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