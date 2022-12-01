Стратегія, яка приносить страждання, – розвідка пояснила, чому атаки по енергооб'єктах провальні

Окупанти упродовж кількох місяців атакують енергетичну інфраструктуру України. Утім, як зазначають у розвідці, це не дозволяє ворогові досягнути поставленої мети.

У розвідці Великої Британії наголошують, що з жовтня Росія неоднократно атакує енергетичну систему України. Для цього окупанти використовують масовані ракетні удари.

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Росіяни втілюють свою військову доктрину

За даними відомства, це може бути першим прикладом спроб ворога втілити у життя нову концепцію стратегічної операції. У її рамках росіяни мають знищити критично важливі цілі. Відповідна задача – ключова частина військової доктрини, яку у Кремлі ухвалили в останні роки.

Згідно з цією доктриною, росіяни завдають ракетних ударів по критичній інфраструктурі ворожої держави. Себто про атаки по військових об'єктах і мови не йде. Натомість у планах окупантів – деморалізація населення, внаслідок чого лідери країни змушені будуть капітулювати.

В Україні ця доктрина не спрацювала

Як зазначають у розвідці, ракетні удари Росії стають причиною дефіциту електроенергії в Україні. І це призводить до "невибіркових, людських страждань" по всій країні. Водночас ефективною цю доктрину не назвеш. Адже Росія за цей час втратила велику частину своїх ракет, які могла використати проти інших тактичних цілей.

Аналітики припускають, що ця доктрина могла б мати кращий результат на початковому етапі повномасштабної війни. Наразі ж він знівельований. Адже за 9 місяців українці продемонстрували успішну мобілізацію. Тож матеріальний і психологічний ефект від цих атак значно менший.

Загроза ракетних ударів усе ще висока

Наголошуємо, що ризик ракетних ударів продовжить бути високим. Важливо розуміти, що немає значення: масовані вони чи ні, адже загроза вашому життю зберігається. Тож у жодному випадку не ігноруйте повітряну тривогу.

Водночас не забувайте перевіряти інформацію, яка шириться мережею. До цього закликає секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що не можна постійно жити очікуванням наступного ракетного удару.

Підтверджує можливість масованої атаки активність на аеродромі "Енгельс-2". Туди напередодні окупанти перекинули свої літаки, з яких ворог випускає ракети.

До слова, старими та дешевими ракетами Україну окупанти обстрілюють не просто так. Вони це роблять для того, щоб послабити нашу ППО. Таку думку висловив генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун.

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