"Я пам'ятаю Другу світову війну, ця страшніша": як жителі Миколаєва пережили нічний обстріл

В ніч на 20 липня Росія вчергове обстріляла Миколаїв, який виявився їй не по зубах навесні 2022 року. Міська влада докладає максимум зусиль для того, щоб впоратися з наслідками терористичної атаки.

У Миколаєві досі розбирають завали після нічної атаки ворога. У місті чимало пошкоджених будинків і, на жаль, є постраждалі, передає 24 Канал.

Важливо Вибуховою хвилею знесло дахи, найменшому постраждалому нема й року, – мер Миколаєва

Що кажуть свідки про обстріл Миколаєва

Близько третьої години ночі російська армія завдала ракетного удару, внаслідок чого в двох будинках здійнялася пожежа площею 450 м2. Крім того, атака пошкодила сусідні багатоповерхові будинки та гаражі, що знаходяться поблизу.

Від терористичної атаки постраждало 19 людей, з яких дев'ять госпіталізовано. На жаль, під завалами залишилось двоє людей, яких не вдалося дістати живими. Рятувальники змогли вивести з палаючих будівель близько 30 людей.

"Це вже третій прильот по нашому району", – сказала жінка, у якої від удару вибило вікна. Тепер їй знову доведеться ремонтувати свою квартиру.

Інша потерпіла зазначила, що перед вибухом було чути сильний свист ракети. У неї теж вилетіло одне вікно, а москітна сітка вдарила її через вибухову хвилю.

"Ця війна – страшніша за Другу світову, тому що техніка (стала смертоноснішою – 24 Канал)", – переконана третя потерпіла, що проживає біля епіцентру вибуху.

Чому Росія поновила інтенсивні обстріли Півдня