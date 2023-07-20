"Я пам'ятаю Другу світову війну, ця страшніша": як жителі Миколаєва пережили нічний обстріл
В ніч на 20 липня Росія вчергове обстріляла Миколаїв, який виявився їй не по зубах навесні 2022 року. Міська влада докладає максимум зусиль для того, щоб впоратися з наслідками терористичної атаки.
У Миколаєві досі розбирають завали після нічної атаки ворога. У місті чимало пошкоджених будинків і, на жаль, є постраждалі, передає 24 Канал.
Важливо Вибуховою хвилею знесло дахи, найменшому постраждалому нема й року, – мер Миколаєва
Що кажуть свідки про обстріл Миколаєва
Близько третьої години ночі російська армія завдала ракетного удару, внаслідок чого в двох будинках здійнялася пожежа площею 450 м2. Крім того, атака пошкодила сусідні багатоповерхові будинки та гаражі, що знаходяться поблизу.Важливо! Від терористичної атаки постраждало 19 людей, з яких дев'ять госпіталізовано. На жаль, під завалами залишилось двоє людей, яких не вдалося дістати живими. Рятувальники змогли вивести з палаючих будівель близько 30 людей.
"Це вже третій прильот по нашому району", – сказала жінка, у якої від удару вибило вікна. Тепер їй знову доведеться ремонтувати свою квартиру.
Інша потерпіла зазначила, що перед вибухом було чути сильний свист ракети. У неї теж вилетіло одне вікно, а москітна сітка вдарила її через вибухову хвилю.
"Ця війна – страшніша за Другу світову, тому що техніка (стала смертоноснішою – 24 Канал)", – переконана третя потерпіла, що проживає біля епіцентру вибуху.
Чому Росія поновила інтенсивні обстріли Півдня
- Як пояснив Віталій Кім, Росія не обстрілювала Миколаїв близько пів року з моменту деокупації Херсону. Але цієї весни напередодні українського контрнаступу атаки поновились.
- Ще складніша ситуація в Херсоні, де окупанти щодня обстрілюють місто з артилерії. Збройні Сили ведуть контрбатарейну боротьбу і готуються до звільнення лівого берега Дніпра.
- Останніми днями Росія зосередилась на обстрілах Півдня України, зокрема – поцілила в зерносховища Одеської області. Це пов'язано з тим, що окупанти вийшли з зернової ініціативи й намагаються зірвати вивіз українського зерна в односторонньому порядку.