Ігнат сказав, скільки ракет випустила стратегічна авіація Росії по Україні за час великої війни

Літаки російської стратегічної авіації випустили по Україні 2437 крилатих ракет з початку повномасштабної війни проти України, тобто з лютого 2022 року.

Таку інформацію повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді", передає 24 Канал.

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Скільки ракет запустили загалом

Він нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації.

З цих носіїв противник застосував по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них було збито 1916. Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах,

– повідомив полковник.

Утім, за його словами, немала кількість – приблизно 500 ракет – долетіли до цілей або не були збиті.

Нагадаємо, внаслідок операції "Павутина" Україна змогла знищити щонайменше 13 літаків. Також голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк підтвердив, що дрони уразили 41 літак на 4 військових аеродромах.