"Пташки" доліталися: ЗСУ знищили ворожий вертоліт на Херсонщині, у Росії ще 2 самоліквідувалися

Під час обстрілів критичної інфраструктури 31 жовтня українські військові збили ворожий вертоліт Ка-52 на півдні країни. Ще два такі вертольоти вибухнули у Псковській області Росії.

Близько 7:00 окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Під час "прильотів" українська ППО знищила 12 ракет на півдні країни.

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Звідки запускали ракети

За інформацією відомства, із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області.

Засоби протиповітряної оборони знищили 10 ракет над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною. Крім того, на Херсонщині збили черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52.

Чому вибухнули вертольоти у Росії

Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Як повідомляють російські ЗМІ, у Псковській області вибухнули два російські гелікоптери Ка-52. За попередньою інформацією, техніка знаходилася на території військового аеродрому, який розташований неподалік російсько-латвійського кордону. Гелікоптери були непридатні для експлуатації – вони знаходилися на ремонті.

Причини вибуху невідомі. Згідно з повідомленням, від вибуху шматки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо.

Масовані ракетні удари по України 31 жовтня: що відомо

У Києві та в області 31 жовтня пролунали вибухи. За інформацією влади, працювала ППО. У декількох районах міста відсутні світло та зв'язок.

На Вінниччині ППО збила ворожу ракету. Вона впала на цивільні об'єкти. Є руйнування, однак жертв чи постраждалих немає.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив 2 прильоти по місту станом на 8:18. Окупанти вдарили в об'єкт інфраструктури.

Російські загарбники завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури на території Черкаської області. Частина області залишилася без світла.

Уперше від початку повномасштабного вторгнення зафіксований ракетний удар по території Чернівецької області. Росіяни атакували критичну інфраструктуру області.

В Кіровоградській області росіяни атакували енергетичний об'єкт в районі міста Світловодськ. За попередніми даними, жертв немає. На місці атаки виникла пожежа.

На Хмельниччині уламки ракети впали на цивільний об'єкт. На Львівщині працювала ППО.

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