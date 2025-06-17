Росія адаптувалася до такого рівня війни й веде масовані атаки, – Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на масовані обстріли з боку росіян по лінії фронту та цивільних об'єктах. Президент зауважив, що Росія адаптувалася до умов, коли не відчуває відповіді за свої дії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Зеленського.

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Зеленський знову закликає до запровадження санкцій

Вже котрий день Росія проводить масштабні та жорстокі атаки по українських містах і селах. Вже понад три роки окупанти завдають ударів, проводять наступи та захоплюють нашу територію. Країна-агресорка не відчуває наслідків і ще більше посилює атаки. За словами Володимира Зеленського, це дає Росії можливість вести війну далі, тоді, коли санкції проти країни мають бути жорстокішими.

Рік тому вважалося, що застосування сотні "Шахедів" по Україні – це багато. Зараз же кількість запущених повітряних цілей сягає 500. Окрім дронів Росія не припиняє й ракетні обстріли. Лише в ніч проти 17 червня ворожа армія випустила 472 ракети та багато БпЛА, основним напрямком удару була столиця України.

Якщо торік застосування ста "Шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві,

– зазначив президент Зеленський.

Так нещодавно про запровадження санкцій заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Під економічні обмеження потраплять деякі росіяни та понад 40 компаній, які діють в інтересах Росії.

Велика Британія також ввела нові обмеження проти 10 організацій та 20 суден, серед яких – нафтові танкери та компанії.

Колишній помічник Дональда Трампа з нацбезпеки Фред Флейц заявляв, що країни "Великої сімки" теоретично могли б переконати американського президента посилити санкційний тиск на Росію.