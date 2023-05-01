На Житомирщині дрон-камікадзе влучив у промисловий об'єкт

Вночі 1 травня російські загарбники випустили по Україні ракети та дрони-камікадзе. На жаль, влучання є у Житомирській області.

Вибух на Житомирщині пролунав наприкінці повітряної тривоги зранку. Дрон-камікадзе влучив в один з промислових об'єктів, інформує 24 Канал.

До теми Нічний ракетний удар по Україні: що відомо про цинічну атаку ворога 1 травня

На Житомирщині є вороже влучання

Як розповіли в ОВА, зранку наприкінці повітряної тривоги відбувся удар безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі вся інформація уточнюється.

Масована атака по Україні 1 травня: все, що відомо

Спочатку звуки вибухів лунали на Дніпропетровщині та Київщині. За наявними даними, їх було щонайменше 10.

За словами глави КМВА Сергія Попка, окупанти вдруге за три дні атакували Київ ракетами. Водночас запускали вони не лише їх, а й дрони-камікадзе.

Під час нічної тривоги силам ППО вдалося збити усі ракети та БпЛА, які були у повітряному просторі Києва.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що військові Повітряного командування "Схід" уночі збили 7 крилатих ракет ворога. Втім не минулося без прильотів. Їх зафіксували у Павлоградському районі.

Як виявилось, є 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.

Загалом російські військові випустили 18 крилатих ракет. Мовиться про снаряди Х-101/Х-555. Наші сили ППО збили 15 ракет.

За добу на Чернігівщині зафіксували 7 обстрілів, з них 2 – вночі з мінометів та артилерії. Ворог також з гелікоптера випустив 2 ракети по Новгород-Сіверському. Жертв та руйнувань немає.