Досвід є, – Укренерго виставить Росії рахунок за знищені ударами об'єкти

1 грудня 2022 , 23:40
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Джерело:

Укренерго

Російські окупанти зруйнували своїми ракетами багато об'єктів енергетичної інфраструктури України. Кремль обов'язково отримає рахунок на оплату всіх завданих ним збитків.

Про це під час VII BUSINESS & LEGAL ENERGY FORYM розповів директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков.

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Укренерго виставить Росії рахунок за зруйновані об'єкти

Юрков зауважив, що Укренерго щодня фіксує всі пошкодження в реальному часі.

Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків Російській Федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму,
 – додав директор з правових питань Укренерго.

Окрім цього, вже триває розробка правового механізму, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.

Росіянам виставлять рахунок за знищені об'єкти: відео

 

Енергетики долають наслідки ворожих обстрілів

  • Українські енергетики відновлюють пошкоджені російськими ракетними атаками енергетичні об'єкти. В Міжнародному агентстві з питань атомної енергетики зазначили, що станом на 25 листопада на території України відновили свою роботу всі атомні електростанції. Зокрема, мовиться про Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку АЕС.
  • Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зауважив, що через ворожі обстріли є випадки, коли люди не мають світла по декілька днів. Зараз головна мета енергетиків – зробити так, аби світло з'являлось у кожній оселі бодай на 2 – 3 години.
  • Попри всі намагання окупантів тиснути на цивільних, українці готові бути без струму хоч цілодобово заради перемоги у війні. Перша леді Олена Зеленська констатувала, що 90% громадян нашої держави погоджуються 2 – 3 роки жити зі стабілізаційними відключеннями, аби тільки подолати ворога.


Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ольга Котів