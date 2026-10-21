Росія накопичила до 700 балістичних ракет і понад 6 тисяч ударних дронів, – ГУР

Росія станом на жовтень 2026 року має до 700 балістичних ракет, кілька тисяч крилатих ракет різних типів і понад 6 тисяч ударних безпілотників для атак по Україні. Водночас ворог продовжує нарощувати виробництво зброї, роблячи ставку на виснаження української ППО.

Про це свідчать оцінки Головного управління розвідки Міноборони України, надані виданню NV.

Скільки ракет накопичила Росія?

Російський арсенал налічує до 700 балістичних ракет, кілька тисяч крилатих ракет і понад 6 тисяч ударних безпілотників. Зокрема, запаси балістичних ракет комплексу "Іскандер-М" оцінюють приблизно у 115 одиниць, а щомісячне виробництво може сягати 65 ракет.

Крім того, Росія розробляє модернізований ракетний комплекс, прогнозована дальність ураження якого становитиме від 550 до 700 кілометрів. Для порівняння, нинішня заявлена дальність "Іскандера-М" становить до 500 кілометрів. Одним із головних засобів масованих повітряних ударів залишаються крилаті ракети Х-101. Російський план їх виробництва перевищує 80 одиниць на місяць.

Запаси морських крилатих ракет "Калібр" становлять понад 450 одиниць, а щомісячний випуск – приблизно 29 ракет. Через ефективність української протиповітряної оборони Росія змушена спрямовувати більшість нових зразків до стратегічного резерву та використовувати їх для оснащення флотів.

Також Росія має до 400 ракет РМ-48У, які адаптували для ударів по наземних цілях із комплексів С-300ПМ і С-400. Їх виробництво, за оцінками розвідки, становить близько 40 одиниць на місяць.

Запаси модернізованих протикорабельних ракет "Онікс" зі збільшеною дальністю та потужнішою бойовою частиною перевищують 600 одиниць. За перші сім місяців 2026 року Росія виготовила понад 55 таких ракет.

Арсенал гіперзвукових ракет "Циркон" налічує понад 120 одиниць, а від початку року росіяни виробили трохи більше ніж 30. Водночас виробництво аеробалістичних ракет "Кинджал" тимчасово призупинили через незадовільні показники точності, а потужності переорієнтували на виготовлення балістичних ракет.

Росія нарощує виробництво ударних дронів

Окрему ставку Росія робить на далекобійні безпілотники. За даними ГУР, у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані суттєво розширили виробничі потужності для виготовлення дронів-камікадзе.

Державне замовлення Росії на безпілотники типу "Герань" і дрони-імітатори цього року перевищило 100 тисяч одиниць. Загальний щомісячний випуск БпЛА, за оцінками української розвідки, сягнув 10 тисяч, а оперативний резерв становить близько 6,2 тисячі "Гераней" різних модифікацій, зокрема реактивних.

З літа росіяни зосередилися на виробництві реактивних дронів "Герань-4" і "Герань-5", випускаючи до 4 тисяч апаратів на місяць. Крім того, Росія виготовляє до 2 тисяч "Гераней-2" щомісяця та сотні дешевих дронів-імітаторів "Гербера".

Така стратегія свідчить про системну ставку Росії на виснаження української протиповітряної оборони та виявлення позицій українських зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, Білорусь почала виготовляти реактивні БпЛА. Зараз вона постачає дрони "Миротворець" за кордон, зокрема їх виявили на озброєнні Лівійської національної арабської армії.

Початковий варіант безпілотника розвиває швидкість до 400 кілометрів на годину, має радіус польоту до 110 кілометрів і може перебувати в повітрі до 30 хвилин, тоді як ударну версію модифікували для збільшення дальності.

Білоруські реактивні БпЛА також помічали в Конго у 2025 році, однак оприлюднені дані самі по собі не підтверджують, що ці дрони застосовуватимуть проти України.