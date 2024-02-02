У ВМС розповіли, чи можуть росіяни відновити підбитий "Івановєц"

Ракетний катер "Івановєц" було знищено точним ударом ГУР у ніч проти 1 лютого. Це судно було на рейді озера Донузлав у північно-західному Криму.

Імовірно, на борту "Івановца" були протикорабельні ракети "Москіт". Вартість такого корабля –орієнтовно 60 – 70 мільйонів доларів.

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Що у ВМС говорять про "Івановєц"

Це досить серйозна бойова одиниця, яка була призначена для знищення надводних цілей противника і мала відповідне ракетне озброєння з радіусом дії до 130 кілометрів,

– сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Кораблі цього проєкту більше не будують. Усього таких у складі Чорноморського флоту було три.

Чи піднімуть росіяни "Івановєц" і чи будуть його відбудовувати

"Практика підйому навіть затоплених одиниць є у багатьох флотах світу, тому що ці одиниці досить дорогі. Але враховуючи те, що ці одиниці давно зняті з виробництва, відновити судно буде дуже складно, тому що відповідних запчастин фактично більше нема. Навіть якщо цю одиницю піднімуть і, скоріш за все, мають підняти, враховуючи те, де вона затонула, то щодо відновлення поки говорити зарано", – пояснив Плетенчук.

Що відомо про ракетний катер "Івановєц"