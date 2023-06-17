Тепер "Бал" і в Криму: російський ракетний комплекс помітили біля Севастополя

Російські солдати намагаються всіма силами компенсувати нестачу боєприпасів у своїх ЗРК у Криму. Так, партизани 17 червня помітили сумнозвісний ракетний комплекс "Бал" в анексованому Криму.

Цей комплекс представники руху опору побачили біля Севастополя. Цей комплекс може використовувати протикорабельні ракети Х-35.

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Ракетний комплекс "Бал" бачили в Криму

Українські партизани наголосили, що на під'їзді до тимчасово окупованого міста Севастополь вони побачили, як російські війська перевозять свій ракетний комплекс "Бал". Відповідні фото активісти опублікували в мережі.



Ракетний комплекс "Бал" помітили у Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Партизани також зазначили, що продовжують слідкувати за подальшими переміщеннями цього протикорабельного ракетного комплексу. Однак наразі вони достеменно не знають, яку саме функцію виконуватиме "Бал".

Що відомо про ракетний комплекс "Бал" Це російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Випробування комплексу "Бал" завершили у 2004 році, а на озброєння прийняли – у 2008.

Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон країни. Крім цього, "Бал" допомагає у захисті військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, в тому числі й від висадки десанту.

Одна пускова установка здатна нести до 8 ракет. Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може складатися із 32 снарядів. Наразі в Росії є близько 40 комплексів "Бал".

"Бал" може використовувати надзвукові крилаті ракети Х-35/35У й для сухопутного ураження. Їхня дальність становить від 260 до 500 кілометрів.

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