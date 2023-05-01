Марченко показав, що використовують росіяни для імітації масованих обстрілів і повітряних цілей

Російські військові здійснили ракетний обстріл України у ніч проти 1 травня. Ворог випустив близько 20 ракет, хоч у мережі гуляла інформація про 100. Розповідаємо, що може бути причиною.

Генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко пролив світло на ситуацію. Він показав, яким чином ворогу вдається імітувати масовані обстріли.

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У небо запускають всілякі об'єкти

Доброго ранку. Хочу вам дещо пояснити, як грається з нами ворог! З початку по каналах та різних пабліках запускається інфа про 84 ракети… 100 ракет… 20 літаків у небі! А потім запускається така фігня для імітації чогось у небі,

– зауважив він.

Свої слова він проілюстрував конструкцією, яка нагадує безпілотник з фанери. Такі штуки використовують російські загарбники, щоб налякати нас великою кількістю невідомих об'єктів у небі під час повітряної тривоги. Власне, це стає джерелом паніки й активного поширення дезінформації в мережі.



Росіяни використовують обманки, щоб атака здавалася масованою / Фото Дмитра Марченка

За словами Марченка, потрібно довіряти винятково офіційним і перевіреним джерелам. Також слід вірити у ЗСУ та ППО. Ми ж від себе додамо, що найкращий спосіб це зробити, – перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя у разі реальної ракетної загрози.

Скільки ракет збила ППО 1 травня

Нагадаємо, що російські військові завдали чергової ракетної атаки у ніч проти 1 травня. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти запустили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555. Нашим силам ППО вдалося збити 15 з них.

Зауважимо, що сам запуск ракет росіяни здійснили близько 02:30. Для атаки окупанти використали дев'ять Ту-95 з району Оленєгорська у Мурманській області та два Ту-160 з району Каспійського моря.

Цієї ночі загарбники використали не лише крилаті ракети, а й безпілотники. І першими, і другими російські військові атакували Київ. За словами глави КМВА Сергія Попка, це вже другий обстріл столиці за три доби.

Сама повітряна тривога у столиці лунала близько трьох годин. На щастя, нашим силам ППО вдалося збити усі ракети та БпЛА, які були у повітряному просторі Києва.