Атака на Україну 21 листопада: ЗМІ показали маршрути ракет на карті
Росіяни зранку 21 листопада атакували мирні міста України ракетами різних типів, зокрема за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети.
ЗМІ вдалося зобразити маршрути ракет на карті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Texty.org.ua, яке використало дані, надані моніторинговим каналом "war_monitor".
Дивіться також Страшна ударна сила: що відомо про балістичні ракети РС-26 "Рубеж" і чи може ППО їх перехопити
Що відомо про сьогоднішній ракетний обстріл
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили шість ракет Х-101, по іншому озброєнню суттєвих наслідків немає. Важливо, що Володимир Зеленський все ж підтвердив застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети.
ЗМІ показали маршрут крилатих ракет та міжконтинентальної балістики під час атаки 21 листопада. Зазначається, що початок і кінець маршруту розраховані орієнтовно моніторинговими каналами.
Приблизний маршрут руху ракет / Фото Texty.org.ua
Нагадуємо, вранці 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету без бойового заряду. Обійшлося без суттєвих ушкоджень. Експерти припускають, що це була нова російська ракета РС-26 "Рубеж", запущена з Астраханської області, що має колосальну швидкість та ударну силу, зокрема здатна нести ядерні заряди.