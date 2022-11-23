Є багато "прильотів" – у Зеленського оцінили перспективи відновлення світла

Росія 23 листопада вкотре атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики посилено працюють, щоб в домівках українців знову з'явилося світло.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє 24 канал. Ввечері 23 листопада відбулася велика селекторна нарада, на якій були присутні:

усі очільники областей,

голови міст та районів,

представники деяких міністерств, зокрема Міненергетики,

представники ДСНС.

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"Прильотів" по енергооб'єктах було багато

За словами Тимошенка, зараз найголовніше, щоб всі українці розуміли, що енергетики та влада працюють над тим, аби якомога швидше відновити електроенергію. Робота почалася з першої хвилини ракетного обстрілу.

Я хотів би, щоб всі трохи заспокоїлися. Не все так погано. Так, дійсно є багато "прильотів" по об'єктах енергетичної інфраструктури, але ми все подолаємо,

– наголосив заступник голови ОП,

За його словами, фахівці наразі лагодять електромережі та енергооб'єкти. Також в українських містах розгортають Пункти незламності, де:

є генератори,

можна зігрітися і випити гарячого чаю.

Перелік Пунктів незламності можна переглянути за посиланням.

"Ми обіцяли, що вони будуть розгортатися протягом 24 годин, але ми розуміємо всю важливість ситуації, яка є зараз, тож розгортаємо протягом декількох годин. Сьогодні ввечері переважна більшість з них запрацює. Вже деякі з них працюють", – додав Тимошенко.

Окрім цього, зараз триває робота з АЗС, супермаркетами та іншими закладами щодо того, щоб вони надавали доступ населенню до своїх генераторів. Заступник голови ОП також закликав українців, у яких є генератори, допомагати своїм сусідам, у яких їх немає.

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