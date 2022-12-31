Завдання не воєнного плану: яка справжня мета удару Путіна по Україні перед Новим роком

Російські вбивці 31 грудня завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Вони цілились навіть не по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, росіяни розуміють, що їм не вдається залякати українців.

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"Завдання було абсолютно не воєнного плану. Ключовим отримувачем цього сигналу не був пересічний українець. Це вже не обстріл, щоб нас залякати. Росіяни розуміють, що це не вдається, а лише посилює рівень люті в Україні", – сказав політолог.

Демонструє силу

За словами Саакяна, росіянам не вдається переломити хід війни обстрілами, оскільки ракет недостатньо й вони не можуть знищити всіх. Крім цього, не впливають навіть психологічно.

Ціль обстрілу – для внутрішнього російського споживача. Саме через це обстріли завжди супроводжуються пропагандистським висвітленням, одразу публікують відео пусків ракет. Заявляють, що в Україні всі без електрики, у всіх паніка, – розповів Саакян.

Експерт зазначив, що Владімір Путін таким чином хоче продемонструвати свою велич. Диктатор виправдовується перед російським суспільством.

"Цей обстріл розпочався, коли в соцмережах поширили привітання Путіна. Росіяни поширювали його й інформацію про пуски ракет", – додав Саакян.

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