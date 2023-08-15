Повітряні сили виклали відео роботи ППО: чому це заборонено цивільним

Окупанти вночі 14 серпня атакували Одещину ракетами та дронами. Сили протиповітряної оборони збили абсолютно всі об'єкти у повітрі. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео, як українські захисники це робили. В області працювали системи С-300 та німецький Gepard. Однак цивільним заборонено публікувати роботу ППО.

Та перед поширенням таких офіційних відеороликів передує досить важлива оперативна робота. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що так мінімізуються витоки інформації щодо місця розташування об'єкта, геолокації, напрямку дії тощо.

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"Те, що я бачив, коли використовувалася ця ракета спочатку, потім відпрацьовував Gepard – досить складно визначитися, в якій конкретно точці розташований район застосування сил та засобів протиповітряної оборони", – сказав Грабський.

Чому цивільним заборонено викладати кадри роботи ППО: дивіться відео

Ворог підступний та оперативний

Якщо говорити про цивільну людину, то вона не має фахової підготовки й тому просто не усвідомлює того, як може загрожувати навіть просто кут знімка, ракурс будинку або певної локації. Адже це може дозволити росіянам досить точно ідентифікувати райони систем протиповітряної оборони.

Що є власне злочином або сприянням противнику. Не слід недооцінювати ворога. Дані отримують досить оперативно, що дозволяє завдавати суттєвих ударів,

– наголосив військовий експерт.

Ракетний обстріл Одещини 14 серпня