У Дніпрі врятували з-під завалів жінку: склад будматеріалів вигорів ущент
Джерело:ДСНС України
Зранку 28 квітня Росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні. Під час чергового теракту вона поцілила по цивільній інфраструктурі у Дніпрі, внаслідок чого є руйнування.
Окупанти поцілили по будинку, а також у будівлю приватного підприємства. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.
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Внаслідок ракетного удару здійнялася пожежа
В ДСНС України на фейсбук-сторінці повідомили, що внаслідок влучання однієї з ракет по приватному підприємству виникла масштабна пожежа. Її площа сягнула 400 квадратних метрів. Загорівся ангар з будівельними матеріалами.
Щоб приборкати вогонь від ДСНС залучили 34 рятувальників особового складу. Також на ліквідацію пожежі виїхали 7 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Завдяки ефективній роботі пожежників масштабне загоряння вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати. Так, перша інформація про вибухи у Дніпрі з'явилась в телеграм-каналах близько 04:30. Уже о 05:54 займання в ангарі з будівельними матеріалами локалізували, а о 08:35 ліквідували.
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Під час ліквідації пожежі врятували жінку
Внаслідок влучання у будівлю приватного підприємства постраждала жінка 1970 року народження. Під час ліквідації наслідків обстрілу співробітники Служби порятунку врятували її з-під завалів.
53-річну українку працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
Зазначимо, що внаслідок ракетних обстрілів Дніпра було понівечено й інше підприємство – будівельну базу. Там постраждала 70-річна жінка. Лікарі оперативно надали їй допомогу, але госпіталізації вона не потребувала. Українка наразі перебуває вдома.
Атака по Дніпру / Фото ОВА:
Під час обстрілу Дніпра зруйнували приватний будинок
- Як повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та мер Дніпра Борис Філатов, під час обстрілу був зруйнований приватний будинок.
- На жаль, внаслідок цього були не лише постраждалі, а й жертви. Так, троє людей постраждали, а двоє загинули – 2-річна дівчинка та 31-річна жінка.
- Щодо постраждалих, то 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
- Близько 12:00 депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко розповіла, що наразі підтверджуються особистості загиблої жінки та дитини.