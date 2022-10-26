Ракетний обстріл Дніпра: що відомо про жертв та постраждалих

Російські військові пізно ввечері 25 жовтня завдали ракетного удару по Дніпру. Розповідаємо, що відомо про жертв і постраждалих ворожої атаки.

Як зазначають у Дніпропетровській ОВА, для мешканців міста це були трагічні пів доби. Валентин Резніченко поділився новими деталями ракетного обстрілу, який забрав життя мирних українців.

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Ворог убив двох людей

За словами Резніченка, ракета, яка прилетіла у Дніпро, забрала життя двох мешканців міста. Як додали у МВС, мовиться про вагітну жінку, котра приїхала, щоб заправити свій автомобіль, та чоловіка, котрий був оператором автомийки.

Також відомо, що 28-річний хлопець та 27-річна дівчина важкопоранені. А от 30-річна жінка у середньому стані. Усіх їх ушпиталили. Що стосується четвертої постраждалої, про яку розповів Резніков, у МВС інформації не надали.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото з телеграма Резніченка

Неспокійною була ніч на Нікопольщині

Глава ОВА також розповів, що упродовж цієї ночі окупанти "Градами" атакували Червоногригорівську громаду. На щастя, минулося без постраждалих. Водночас зафіксовано руйнування. Крім того, понівечена лінія електропередач. Внаслідок цього без світла залишилися понад 600 родин. Над усуненням наслідків атаки вже працюють аварійники.

Також відомо, що ввечері захисники влучили у черговий дрон ворога. "Шахід-136" збили військові з повітряного командування "Схід". Він саме пролітав у небі над Нікопольщиною.

Що відомо про ракетний обстріл Дніпра

Підтвердження повідомлення про чергову атаку ворога надійшло від мера міста Бориса Філатова. Він розповів мешканцям Дніпра, що, ймовірно, стався приліт.

Невдовзі заступник глави ОП Кирило Тимошенко зауважив, що спалахнула АЗС БРСМ. Він додав, що ворог випустив ракети по Дніпру. Уламок однієї з них впав на заправку, що і стало причиною пожежі.

Він додав, що ворог випустив ракети по Дніпру. Уламок однієї з них впав на заправку, що і стало причиною пожежі. Філатов пізніше додав, що загинуло двоє людей. Одна з них – в автомобілі, а друга – на автомийці поруч з заправкою. Згодом стало відомо, що жінка, котра загинула в автомобілі, була вагітною.

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