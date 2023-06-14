Росіяни випустили по Одесі 4 "Калібри": 3 осіб загинули, багато поранених і руйнувань
Джерело:ОК "Південь"
Вночі 14 червня російські загарбники атакували Одесу. Ворог випустив по місту "Калібри" з Чорного моря.
Тому вночі в Одесі потужно працювала ППО. Однак, на жаль, є й влучання.
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Наслідки удару по Одесі
Як стало відомо, по Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збито.
Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі. Наразі інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.
До речі, місцеві телеграм-канали оприлюднили фото та відео з наслідками нічного прильоту в місті.
Наслідки ракетного удару по Одесі / фото місцеві телеграм-канали
Є загиблі та поранені
Згодом стало відомо, що на Одесу спрямували 4 "Калібри". Внаслідок цього пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення.
Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів.
На жаль, 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення. Наразі триває розбір завалів – під ними можуть бути люди.
Через ракетний удар є загиблі / фото ОК "Південь"
Попередній обстріл Одеси: що відомо
- Нещодавно над Одещиною сили протиповітряної оборони збили 8 "Шахедів та дві ракети.
- Ще одна ракета влучила у рекреаційну зону.
- Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька житлових будинків у Білгород-Дністровському районі. Травмування отримали 10 осіб – у них різного ступеня ураження.
- Відомо, що постраждали: 5-річна дівчинка через влучання уламка в голову – її госпіталізували; 85-річна жінка також через уламок; 42-річна жінка за таких же обставин.
- Також під час атаки на Одесу постраждали 2 школи та 3 дитсадки.
- Окрім того, внаслідок падіння однієї з ворожих повітряних цілей утворилась воронка на одному з дитячих майданчиків Одеси.