Відео підхопили ворожі пропагандисти: СБУ затримала хлопця, який виклав в мережу прильот в Одесі
Джерело:Сергій Братчук
Під час війни в Україні громадян не раз закликали не знімати, а тим більше не публікувати у мережі фото та відео прильотів та їхніх наслідків. Однак під час чергової ракетної атаки в ніч на 19 липня один з молодиків не дослухався до цього прохання, через що його оперативно затримали правоохоронці.
Відео з вибаченнями юнака поширив речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Він же зазначив, що після затримання хлопцеві вручили повістку.
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"Це було максимально неправильно"
Олександр, а саме так звали порушника, попросив вибачення на камеру за свій недоречний вчинок. Він зазначив, що його дії були "максимально неправильними", а також, що так "робити у жодному разі не можна".
Просив він вибачення не лише за саму зйомку обстрілу та викладення медіафайлу у мережу, а й за коментарі, які він озвучував на свою камеру. Їх він назвав недоречними та безглуздими.
Також хочу зазначити, що рашистські пропагандистські канали поширили та репостнули це відео з метою інфоповоду і скривдження правди в погану сторону щодо України. Я в жодному разі не мав цього як намір, я повністю за Україну і це не було моєю метою,
– сказав Олександр.
СБУ затримала хлопця, який зняв та виклав в мережу прильот в Одесі: відео
Ракетний обстріл Одеси у ніч на 19 липня: коротко
- У ніч на середу країна-терористка вчергове ракетами та дронами атакував Україну. При цьому найбільше дісталося Одещині, по які окупанти вдарили ракетами Х-22, Х-59, "Онікс" та дронами Shahed-136.
- Внаслідок цієї атаки було багато руйнувань та поранених, серед яких 9-річний хлопчик. Зокрема, є пошкодження житлових будинків, Слобідського кладовища, туристичних баз та готелів у прибережній зоні Коблевської громади.
- А внаслідок влучання в промисловий об'єкт були уражені два складських приміщення у різних локаціях із тютюном і феєрверками. На площі понад 3000 квадратних метрів виникла пожежа.
- Загарбники влучили й у зерновий та олійний термінали, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Унаслідок цього також зайнялась пожежа. Також під ударом російських військових опинилися порти "Одеса" та "Чорноморськ".
- Як зазначив мер міста Геннадій Труханов, ця атака була однією з найбільших від початку повномасштабного вторгнення Росії.