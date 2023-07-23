Відстаньте від нашої церкви, – вікарій Одеської єпархії МП опублікував гнівний лист Кірілу

Архієпископ Арцизький Віктор звернувся до Кіріла Гундяєва через соцмережі. У своєму зверненні він жорстко поставив на місце голову РПЦ.

Архієпископ Арцизький та вікарій Одеської єпархії УПЦ МП Віктор розкритикував Кіріла Гундяєва. Це сталася після того, як Росія атакувала у ніч на 23 липня Одесу та серйозно пошкодила Спасо-Преображенський собор.

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Що сказав український архієпископ російському патріарху

Вікарій Одеської єпархії нагадав Кірілу, що УПЦ повністю вийшла з підпорядкування РПЦ. Також він викрив цього патріарха та інших російських попів на лицемірстві.

Не раз ви, у своїх проповідях, говорите про єдність "Святої Русі", яку ви своїм благословенням та справами повністю знищуєте. Прошу також вас звернути увагу на те, що саме особистим вашим благословенням, воїнство Росії сьогодні чинить безчинство та відверту війну на суверенній території Української Держави,

– написав він.

Архієпископ Віктор також нагадав громадянину країни-агресорки, як той на останній Архієрейській нараді у Москві не сказав жодного слова про необхідність припинення повномасштабної агресії Росії проти України. Він наголосив, що, російські єпископи та священники освячують і благословляють танки та ракети, які потім бомблять українські мирні міста.

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Вікарій Одеської єпархії заявив, що відвідав Спасо-Преображенський собор після того, як "благословенна" Кірілом російська ракета прилетіла прямо до вівтаря. За його словами. в УПЦ вже давно немає нічого спільного з головою РПЦ. Як зазначив архієпископ Арцизький, Кіріл Гундяєв втратив УПЦ та інші церкви через особисті амбіції. Він закликав Кіріла не ігнорувати митрополита Київського Онуфрія, не дискредитувати УПЦ та не знищувати її своїм "благословенням".

Вимагаємо відстати від нашої церкви, від наших архієреїв та нашого предстоятеля!

У нас на свій шлях, обраний Собором Української Православної Церкви.

Щиро прошу Вас – зупиніться,

– написав Віктор.

За його словами, російські церковники ніяк не підтримують своїх українських "колег", а тільки ганьблять ім'я церкви у своїх дописах у соцмережах. Він наголосив, що Кіріл та його послушники роблять усе, щоб знищити УПЦ в Україні. Вікарій Одеської єпархії засудив російську агресію проти нашої держави. Також він засудив варварські захоплення українських єпархій на Сході й Півдні та репресії й утиски, які проводять російські попи на тимчасово окупованих територіях.

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