Пошкоджено медичний і навчальний заклади: деталі балістичного удару по Одесі

В Одесі через ракетну атаку, якої місто зазнало у ніч на 1 травня, є поранені та вбиті, пошкоджено будинки, проводять контрдиверсійні заходи з пошуку можливих поплічників окупантів.

У Силах оборони півдня України, у ніч на 1 травня ворог завдав чергового удару по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Дивіться також Ворог атакував Одесу трьома "Іскандерами", – Євлаш

Унаслідок влучання зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.

"З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється", – розповіли у ЗСУ.

Також наголошується, що тривають контрдиверсійні заходи з пошуку та встановлення можливих поплічників російських терористів.

Наслідки російської атаки / Фото Сил оборони Півдня

Головне про атаку

У ніч на 1 травня в Одесі пролунали вибухи. керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті атаки ворога загинули троє людей, ще троє поранені.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, ворог зараз обрав собі за ключову ціль Одесу. У ніч на 1 травня окупанти атакували місто трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" – їх запустили по густонаселених районах міста.