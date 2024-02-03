Удари по житлових будинках у Покровському районі: поліція ідентифікувала тіла 2 загиблих дітей

Ворог 6 січня завдав кількох цинічних ударів по Покровському району. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, ідентифікація тіл яких й досі триває.

Російська армія обстріляла Покровськ та село Рівне 6 січня кілька разів. Спочатку ворог завдав ракетних ударів вночі, а потім – ще раз атакував населені пункти вдень.

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У поліції триває ідентифікація тіл

Поліцейські продовжують ідентифікувати тіла загиблих унаслідок ракетних ударів по Покровському району. Так, слідчим та криміналістам вдалося встановити ще 2 загиблих:

у Рівному – 7-річного хлопчика,

у Покровську – 14-річного хлопця.

Правоохоронці продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару Росії в Покровську та селі Рівне. Відомо, що внаслідок цинічних дій окупантів загинуло 11 людей, серед яких – 5 дітей. Правоохоронці вже ідентифікували тіла 9 жертв. У МВС додали, що залишилося встановити ще 2 загиблих дітей — хлопчиків 9 та 16 років.

Хто загинув унаслідок обстрілів Покровського району

Цинічними ударами російські військові обірвали життя двох сімей. Так, у селі Рівне загинула 3-річна дівчинка, її батьки – 32-річний тато й 30-річна мама, а також 59-річна бабуся.

У Покровську загинув 34-річний чоловік та двоє жінок 37 та 39 років. Їхні тіла вже також вдалося ідентифікувати.