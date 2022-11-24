Коли Росія може завдати нового масованого удару по Україні: прогноз розвідки

Росіяни будуть продовжувати атакувати Україну й завдавати ударів по інфраструктурі. У розвідці розповіли, скільки окупанти можуть готуватися до наступного ракетного обстрілу.

Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що для того, аби підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

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Україна готується до нового обстрілу

Юсов підкреслив, що Україна готується до подальшої ефективної роботи, зокрема готує системи ППО, але росіяни беззаперечно будуть продовжувати свої терористичні атаки.

Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни й змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо, що періодичність – це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару,

– сказав Юсов.

Яка ситуація у Росії з ракетами

Представник розвідки пояснив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте точність для окупантів не обов'язкова, й у них ще залишилося багато не високоточних ракет.

Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ,

– повідомив Юсов.

За його словами, значною мірою запаси ракет є у ворога саме до систем С-300. Тобто насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Херсона, адже туди добивають С-300.

Україна працює над захистом цивільної інфраструктури та мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати,

– додав він.

Масований обстріл України 23 листопада

23 листопада російські війська випустили по Україні 70 крилатих ракет і 5 безпілотників. Ударів завдавали по теплоелектростанціях і підстанціях України, проте є влучання і в житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 3 людини.

Українська ППО збила 51 російську крилату ракету та всі 5 безпілотників. Але незбиті ракети влучили по інфраструктурі у місті Києві, а також у Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Внаслідок цієї атаки в Україні почались масштабні перебої з енерго-, тепло- та водопостачанням.

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