Прямо по "біолабораторії": росіяни атакували страусину ферму на Запоріжжі

Росіяни продовжують тероризувати обстрілами українські міста. У ніч на 27 листопада російські загарбники атакували ракетами Запоріжжя.

Окупанти випустили по місту кілька ракет. Близько 2 ночі у Запоріжжі та околицях почули кілька вибухів.

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Російська ракета влучила у страусину ферму

Частина ворожих ракет впали у полі. Однак не обійшлося без прильотів. У передмісті Запоріжжя ракета С-300 влучила на територію агропідприємства.

На місці влучання виникла пожежа. Унаслідок ракетного удару були пошкоджені кілька будівель, в одній з яких був цех з виробництва паливних брикетів. Також пошкоджено приміщення, у якому була розташована страусина ферма.

Ймовірно, розвідка росіян дізналася, що там – американська біолабораторія, де вирощують бойових страусів. Тому росіяни вирішили їх атакувати,

– іронічно зазначив кореспондент з Запоріжжя.

За інформацією керівників агропідприємства, на щастя, птахи не загинули. Однак деякі страуси отримали поранення, проте їхньому життю нічого не загрожує.

ЗСУ вражають ворожі об'єкти в тилу ворога

Навряд чи б такі дії росіян схвалив колишній президент України Віктор Янукович, який зараз переховується у Росії. Президент-втікач відомий своєю любов'ю до страусів. Саме цих екзотичних птахів виявили в зоопарку у Межигір'ї, яке тривалий час було резиденцією Януковича. Пізніше в інтерв'ю втікач заявив, що підтримував страусів і не бачить у цьому нічого поганого.

Водночас Збройні Сили України не дають окупантам розслабитися на Запорізькому напрямку. Зокрема, Генштаб підтвердив, що протягом попередньої доби зафіксовані вогневі ураження об'єктів ворога поблизу окупованих Мелітополя, Пологів та Михайлівки. Унаслідок успішних атак ЗСУ:

понад 100 окупантів отримали поранення;

знищені 10 одиниць техніки росіян;

ліквідовані 2 склади боєприпасів.

Кількість загиблих серед російських загарбників наразі уточнюється. Завдяки хорошій роботі розвідки українські військові дізнаються про нові й нові цілі окупантів та завдають артилерійських ударів по об'єктах глибоко в тилу ворога.

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