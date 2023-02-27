Вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю: зруйновано цивільний об'єкт

27 лютого 2023, 08:30
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Джерело:

Запорізька ОВА

Вночі 27 лютого російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе. На Запоріжжя ворог випустив ракети. Загарбники вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі.

Ця ніч для Запоріжжя була гучною. Росіяни застосували проти мирного населення ракети з С-300.

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Російські терористи вночі обстріляли Запоріжжя ракетами

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування,
повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

На щастя, люди не постраждали. Окрім того, один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду, зазначили в ОВА.

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Що відомо про нічну атаку росіян

  • Вночі, з 23:00 і до ранку, окупанти застосували по території України 14 "Шахідів".
  • Росіяни завдали 3 ворожих удари по Хмельницькому. На жаль, загинула людина, ще 4 поранених. Також повідомляють про низку пошкоджених будівель. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі.
  • На Київ росіяни запускали "Шахіди" двома хвилями. Попередньо, минулося без жертв та влучань. Сили ППО знищили всі 9 дронів-камікадзе.
  • У Повітряних Силах розповіли, що загалом за цю ніч наші воїни збили 11 Shahed. Їх ворог випускав з північного напрямку. 
  • Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіяни завдали ракетний удар по Мирнограді Донецької області. Пошкоджено садок та гараж. 
  • У Нікополі на Дніпропетровщині стався артилерійський обстріл. Пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.
  • У Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля, зазначив Єрмак.

Автор: Юлія Лобурак