росія повторює сирійський сценарій, – Братчук розповів нові деталі про обстріл Затоки

окупанти знову атакували Одещину, ракети випустили з авіації акваторії Чорного моря. Ціллю росіян стало мирне селище Затока, де щороку відпочиває тисячі людей. В Одеській ОВА вважають, що зараз росія повторює сирійський сценарій.

Росія повторює сирійський сценарій в Україні

Про це 24 каналу розпові речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він каже, що єдина логіка країни-терориста – це вбивства людей та намагання знищити цивільну та культурна інфраструктуру.

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Братчук запевнив, що такими цинічними ударами росія намагається повторити сирійський сценарій 2015 року.

Тоді саме такими методами знищували поселення, вбивали мирних людей. Так росіяни тиснули на відповідні структури та загони, які там воювали. Це тактика випаленої землі, тактика вбивства мирних громадян, що сьогодні росія демонструє у всіх регіонах України,

– заявив він.

За його словами, ця сарана, яка прийшла зі сходу, заслуговує тільки на одне – нищення. "І те, що роблять наші воїни, важливо, і я їм за це вдячний", – додав він.

Речник наголосив, що росіяни знищують український врожай, вони намагаються бити по полях, і це відбувається по всьому Півдню України. Братчук вважає, що росію треба "вбити".

Деталі обстрілу ракетами Затоки

Братчук розповів, що, на щастя, загиблих внаслідок удару немає, одна людина отримала поранення, але її не госпіталізували.

Він каже, що від атаки там загорілося кілька будинків. Наразі рятувальники вже загасили пожежі.

Ви, мабуть, бачили відео, що ця ракета знесла всі будинки одним ударом. Відновленню навряд чи щось підлягає, руйнація там страшна,

– зазначив речник ОВА.

Він відповів, що зараз військові визначають, яку саме ракету випустили росіяни по Затоці, але вони росіяни точно знали, що хотіли знищити. "Це ще один доказ для майбутнього міжнародного терміналу", – додав він.

Що відомо про обстріл Затоки на Одещині: головне

Вранці 26 липня у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Близько 5 ранку одесити почали повідомляти про потужний вибух у своєму місті. Ворог атакував регіон зі стратегічних літаків з акваторії Чорного моря. Під атаку також потрапили Миколаївщина та Херсонщина.

Відомо, що росіяни випустили по Одещині декілька ракет повітряного базування. Ворожі ракети влучили в приватні будівлі прибережних сіл, через що вони загорілись.

Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкового обстрілу Одеської області. Глава держави першим офіційно повідомив, що російські окупанти обстріляли Затоку.

Президент наголосив, що в Затоці не було ані військових баз, ані солдатів. “Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили… Просто терористам з росії захотілося постріляти. За все відповідатимуть”, – написав він.

Відео до теми – масований обстріл окупантів по Одесі, Харкову та Миколаєву