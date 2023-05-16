Ракетний терор не вщухає: по всій території України – повітряна тривога

Росія продовжує здійснювати ракетний терор. У більшості областей України лунає повітряна тривога. Не ігноруйте сирени та вирушайте до укриттів. Це може врятувати вам життя.

За попередньою інформацією з моніторингових каналів, повітряну тривогу оголосили через запуск крилатих ракет "Калібр". Що б ворог не запустив, якщо у вашому регіоні – виють сирени, то негайно вирушайте до укриття і залишайтеся там до відбою.

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Тривоги ширилися з Півдня

Повітряну тривогу оголосили також для мешканців Харківської області.Також про вибухи повідомили й у Києві. Там, попередньо, працювала ППО.ЗМІ повідомляють, що на Київщині мешканці чули звуки вибухів.Сирени завили у Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, а ще через хвилину – в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Житомирській і Чернігівській областях, а також у Києві та на Київщині.Карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Попереджали про загрозу ракетного удару мешканців Черкаської області. А вже через кілька хвилин сирени вили у Вінницькій області.Monitor повідомляє, що попередньо росіяни запустили крилаті ракети типу "Калібр". Але ця інформація потребує уточнення. Хай там як, сирени виють – ви в укритті.Сирени вили вже в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.У моніторинговому каналі Monitor зауважили, що спостерігається активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря.Повітряну тривогу оголосили для мешканців Херсонщини. Через хвилину – на Миколаївщині, а ще через дві – на Кіровоградщині, Полтавщині.

Зауважимо, що під вечір 15 травня повітряна тривога впродовж менш як 20 хвилин лунала по всій території України. Тоді причиною цього став зліт з аеродрому Саваслейка винищувача МіГ-31К. Зазначимо, що небезпечне це повітряне судно тим, що є ракетоносієм "Кинджалів".

Так, ви можете заперечити, що Україна вже має Patriot, тому "Кинджали" нам не страшні. Але це не так. Хоч 6 травня у Повітряних силах і підтвердили збиття цієї аеробалістичної ракети, наша держава не має достатньої кількості установок, щоб прикрити небо повністю. Саме тому тривоги й надалі лунатимуть у кожній області, коли у небі будуть МіГ-31К з "Кинджалами".