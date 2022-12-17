Тактика виснаження, – в ОК "Південь" про ракетний терор Росії

Росія використовує ракетний терор проти цивільного населення, не маючи успіху на полі бою. Таким чином росіяни намагаються тиснути на українців.

Таку думку 24 каналу озвучила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, як виглядають пошкоджені енергооб'єкти.

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Росіяни тиснуть на цивільне населення

Гуменюк розповіла, що росіяни, не отримавши успіху на полі бою, намагаються тиснути на цивільне населення, економіку країни. Це елемент гібридної війни, коли намагаються задіяти й військових, й цивільних, уражаючи об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Однак окупанти отримують гідну відповідь ППО, яка збиває 75% – 80% ракет.

Цього разу вони застосовували і стратегічну авіацію, і тактичну, і вигнали ракетоносій, якого не було в бойовому чергуванні. Максимальне задіяння різних способів ураження для максимального розпорошення, розосередження сил ППО,

– зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

На Південному напрямку влучань не було

Вона продовжила, що на Південному напрямку влучань не було. Загалом, через цей напрямок пролетіли 15 ракет – 11 з них збили. Решту віддали іншим регіонам.

"Над Вінниччиною збили 11 ракет повітряного базування, а над Миколаївщиною та Херсонщиною – 2 та 3 відповідно ракети типу "Калібр", які також були адресовані об'єктам критичної інфраструктури. Однак були знищені на підльоті", – зауважила Гуменюк.

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Намагаються знеструмити цікаві їм регіони

За її словами, росіяни точково били по Одещині, бо досі розраховують на цей регіон і хочуть розхитати ситуацію. На жаль, не таємниця і для них, де є вузлові станції, які живлять регіони. Зокрема, вони вважали, що їм уже вдалось досягнути своїх цілей, коли, зокрема, люди виходили перекривати дороги, бо були невдоволені.

Люди піддались на провокативні заклики. Провокатори ж отримали наші контрдиверсійні заходи, внаслідок яких були виявлені колаборанти, люди з сепаратистськими настроями, що намагаються розхитувати суспільство. Вони зараз перебувають у стадії очікування заслуженого покарання,

– наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь".

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