До 23 – 24 лютого окупанти намагатимуться здійснити нову масовану атаку, – Данілов

Україна вже майже цілий рік мужньо протистоїть російській агресії. І від ворога слід очікувати можливого масованого ракетного удару на 24 лютого.

На цьому наголосив під час телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов. Він нагадав пристрасть росіян до прив'язування своїх дій під певні визначні для них дати, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни випустили понад 30 ракет уночі: що відомо про нову масовану атаку

Україна готова до нової атаки

Й оскільки росіянам характерна така поведінка, то варто очікувати на новий масований ракетний удар найближчим часом. Його окупанти можуть завдати 23 – 24 лютого. Власне, у перші роковини повномасштабного вторгнення війська кривавого диктатора з Кремля.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що нова атака аж ніяк не вплине на перебіг війни. За його словами, Україна обов'язково переможе. Зокрема тому, що росіяни не засвоїли уроків історії. Він навів у приклад Радянський Союз, який "ми, українці, розвалили".

Вони готуються і будуть намагатися на 23 – 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього потрібно спокійніше ставитися. Ба більше, ми до цього готові,

– підкреслив Данілов.

За словами Данілова, українці вже знають, що таке масовані ракетні удари. Були дні, коли ворог атакував нас 115 – 120 ракетами. Тож і з новими обстрілами ми повинні впоратися.

"Так, ще раз скажу, буде важко. До цього треба готуватися. Треба зберігати максимальний спокій. Розуміти, що ми обов’язково переможемо", – наголосив він.

Росіяни 16 лютого випустили 36 ракет

Цієї ночі російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, нашу державу обстрілювали з 01:40 по 03:45. Якщо говорити про самі ракети, то росіяни використали:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555;

8 крилатих ракет морського базування "Калібр";

12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/31;

1 протикорабельну ракету "Онікс".

Окупанти атакували Україну зі стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95МС з району Курської області, а також акваторії Каспійського моря відповідно. З району Мелітополя били, використовуючи літаки тактичної авіації Су-35. А от "Калібри" запускали з акваторії Чорного моря.

Вдалося знищити 14 крилатих ракет Х-101/555, а також "Калібрів". Крім того, збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Успішно свою роботу виконали сили ППО.