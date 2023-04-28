"Точно в ціль": росіяни цинічно радіють удару по багатоповерхівці в Умані

Поки хтось намагається виправдовувати росіян, мовляв, "це все влада", "це все Путін", то самі ж вони продовжують демонструвати своє справжнє обличчя. Чого тільки варта реакція на ракетний удар по Умані.

У соцмережах росіяни не приховують своєї радості через теракт в Умані, повідомляє 24 Канал. Ба більше, вони не вірять пропагандистам, які брешуть про те, що в будинок прилетіла нібито ракета української ППО, але не тому, що співчувають українцям.

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"Мало руйнувань" і "нові цілі": як росіяни радіють через удар по Умані

У соцмережах росіяни пишуть, що смерть "чекає на кожного українця", а деякі персонажі узагалі вважають, що Росія повинна визнати, що нова ціль так званої "спецоперації" – винищення українського народу.

Також користувачі включили "режим аналітики" і стверджують, що Україна "сама себе бомбить вже 9 років", а знищення будинків ракетами громадяни країни-терористки вважають "декомунізацією", бо, мовляв, все збудовано в СРСР.

Інші ж пишуть, що влучили куди треба, а деяким персонажам мало зруйнованих 27 квартир під'їзду дев'ятиповерхівки. Кажуть, що треба зруйнувати абсолютно все.

Радість росіян через ракетний удар по Умані / Скриншоти

Ці коментарі – яскрава ілюстрація того, що наратив "це все Путін, а простий люд не винен" – не працює. Росіяни вкотре доводять, що підтримують війну та теракти і радіють з убивств мирних мешканців України.

Але куди далі пішло так зване міністерство оборони Росії, яке радше є міністерством убивств. У своїх соцмережах вони опублікували цинічний постер "Точно в ціль" після влучань у цивільні об'єкти в Україні.



Постер так званого російського міноборони після ракетних ударів по Україні / Скриншот

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак різко відреагував на публікацію міноборони Росії та відзначив, що це відображення обличчя всієї країни-терориста.

Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць,

– наголосив Єрмак.

Унаслідок ракетного удару по Умані зруйнований під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Через атаку люди опинилися під завалами. Зараз на місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 12:40 відомо, що Росія вбила 14 мирних мешканців, серед яких двоє дітей. 9 поранених у лікарні.