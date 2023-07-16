Харків атакували ракетами, а у Запоріжжі – немає світла через удар: що відомо про нічний обстріл

Вночі 16 липня російські загарбники атакували ракетами Харків та Запоріжжя. На жаль, у деяких місцях є влучання.

Було зафіксовано застосування ракет з літаків Ту-22м3, а також пуски ракет Х-22. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Наслідки атаки у Харкові

Близько 1:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші – влучили у землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району.

Унаслідок цього у 4-поверховому будинку вибито вікна. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Росія атакувала Запоріжжя

Цієї ночі ворог також атакував Запоріжжя. На жаль, є постраждала людина.

Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.

Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.



Наслідки атаки у Запоріжжі / фото ОВА

Обстріляний Краматорськ

Якщо у Запоріжжі ваша оселя зазнала пошкоджень – звертайтеся на 15-80 (зі стаціонарних) та на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (з мобільних).

Також уночі окупанти обстріляли Краматорськ. Вони завдали удару по промисловому підприємству. Пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. На щастя, без постраждалих.

Наслідки удару по Краматорську / фото ОВА

Що кажуть у Повітряних силах

За словами Ігната, вночі було застосування ракет з літаків Ту-22м3, а також пуски ракет Х-22.

Також зафіксовано два пуски – одна ракета не долетіла, а друга – прилетіла у Запорізьку область.

Окрім цього, вночі була загроза застосування дронів-камікадзе.

Ігнат зауважив, що станом на ранок 16 липня спостерігається серйозна активність ворожої авіації – в акваторії Азовського моря і також по всій лінії розмежування. Також є активність тактичної авіації.

Чи справді росіяни стали менше застосовувати ракети "Калібр"

Напередодні Юрій Ігнат заявив, що росіяни не стали використовувати менше ракет "Калібр".

"Я раджу всім подивитися статистику з вересня по березень. Там все чітко видно – скільки ракет повітряного та морського базування. Втричі менше застосовують "Калібрів", адже їх втричі менше", – сказав він.