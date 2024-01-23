Наслідки удару по Київщині: кілька пожеж спалахнули у столиці, в області – руйнування

Росія вкотре продовжує терор українського населення і атакувала нашу державу ракетами. Під ударом опинилася столиця України.

Внаслідок атаки противника по Києву зафіксовано кілька пожеж. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України.

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Наслідки атаки на Київ

Пошкодження в результаті ворожого ракетного удару зафіксовані в трьох районах Києва.

У МВС України повідомили, що внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Станом на 09:01 відомо, що одна людина загинула.

Мер Києва повідомив, що у місті внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:30 постраждали 18 людей.

Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива,

– розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що у Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою — палали автомобілі.

За словами мера Києва, у Солом'янському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

Також очільник міста розповів про ситуацію у Печерському районі. Там внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Відомо, що під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку. Він розповів, що там без загоряння та поблизу території дитячого садочка – теж без подальшого горіння.

Щодо ситуації на Київщині, то у МВС України повідомили, що рятувальники працюють у Бучанському районі. Повідомляють про пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Також станом на 09:01 відомо про троє постраждалих людей.

Наслідки ворожого удару по Києву / Фото МВС України

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