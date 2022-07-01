Найгірший наш сценарій справдився, – речник Одеської ОВА про "помсту" росіян за Зміїний

Сьогодні вночі по Одещині були нанесені ракетні удари, постраждав Білгород-Дністровський район. Атаку окупанти здійснили із літаків стратегічної авіації.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що найгірший наш сценарій справдився, на жаль.

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"Ми про це говорили і застерігали, особливо після звільнення Зміїного", – додає Сергій Братчук.

Не можу сказати, що це помста і не агонія – це черговий терористичний акт, якого ми боялися. Це три ракети типу Х-22, сумнозвісні. Це саме та зброя, яку використовує ворог для обстрілу мирних об'єктів,

– говорить речник Одеської ОВА.

Що відомо про постраждалих на Одещині

"Одна із цих ракет влучила у дев'ятиповерхівку, також дві ракети прилетіли у бази відпочинку в цьому ж районі. Станом на 11 ранку маємо 18 загиблих, серед них є двоє діток. Також мовимо й про поранених – 39 осіб, серед них 5 діточок", – повідомляє Братчук.

За його словами, рятувальна операція у житловому будинку вже завершується, на базі відпочинку поки тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Окупанти обстріляли Білгород-Дністровський район

У ДСНС повідомили актуальну інформацію щодо жертв ракетного удару. Станом на 13:30 відомо вже про 20 загиблих: 16 людей у багатоповерхівці та 4 – на базах відпочинку. Кількість постраждалих не змінилась. Мовиться про 38 потерпілих.

Війська агресора вкотре атакували Одеську область у ніч проти 1 липня. Обстріл відбувся близько 1 години ночі. Повідомлялося, що окупанти влучили у 9-поверхівку та у дві бази відпочинку у селі Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі Одещини.

Унаслідок ракетних ударів усі будівлі зазнали серйозних руйнувань, а під завалами опинилися мирні люди. Крім того, виник вогонь у магазині, прибудованому до багатоповерхівки.

Сергій Братчук прокоментував російський обстріл Одещини: дивіться відео

Ворог завдав ракетного удару зі стратегічної авіації з боку Чорного моря. Окупанти вдарили ракетами X-22 з літаків Ту-22. Саме такими ракетами збройні сили Росії завдали ракетного удару по Кременчуку, внаслідок чого загинуло близько 20 людей. Росія вдарила по Одещині відразу трьома ракетами.

В Офісі Президента вже відреагували на цинічний обстріл з боку російських окупантів. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що ракетний удар по Одещині – це терор.