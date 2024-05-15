Вибухи та потужна пожежа на аеродромі Бельбек: росіяни бідкаються про удари ATACMS

Вночі окупований півострів здригався від вибухів. Зокрема, гучно і яскраво було на військовому аеродромі під Севастополем.

Вранці росіяни розповіли, що окупований ними Крим зазнав ракетної атаки. Окупанти жаліються, що, мовляв, їхній "пе-ве-о" довелося збивати самі ATACMS. Певна річ, ворог запевнив, що усі повітряні цілі над півостровом він знищив на раз два.

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Влучний приліт ATACMS

Так, міноборони Росії заявило про збиття 10 ATACMS, які прямували на Крим. Водночас реальність малює зовсім іншу картину. Вочевидь, щось із того, що летіло на півострів, ворожа "пе-ве-о" таки впустила.

Бо, відомо, що за годину після закінчення ракетної атаки на аеродромі Бельбек осередків пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі стали навіть сильніші. Про це свідчать, зокрема супутникові знімки.

Кілька осередків пожеж під Севастополем / Фото "Кримський вітер"

Вони показують щонайменше три осередки пожеж на летовищі у районі злітної смуги та місць стоянок літаків.

За словами місцевих жителів, вибухи у районі Бельбек лунали о 01:55 – 01:56. Опісля продовжувалися вибухи тихіше, схожі на детонацію боєприпасів. Місцеві бачили заграву.

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Крім того, гучно було в Євпаторії та Бахчисарайському районі.

Слід зауважити, що не лише американські ATACMS "погостювали" у Криму. Два дні тому окупанти скаржилися на британські Storm Shadow. Чотири ракети тоді, за твердженням росіян, знову летіли на Севастополь, але були нібито перехоплені ПВО.

Вночі "бавовна" сталася не лише на окупованій території, у самій Росії теж не минулося без пожеж. За повідомленням ЗМІ, під Москвою горіла електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання. Зазначається, що полум'я спалахнула увечері 14 травня. Влада називає причиною коротке замикання, а у медіа припускають підпал.

Також росіяни жаліються на атаку дронів у Ростовській області. Там безпілотники вдарили по паливній базі.

БпЛА залітали також і до Бєлгорода. Окупанти заявляють про пошкодження у 7 приватних житлових домоволодіннях. Йдеться про вибиті вікна, посічені покрівлі та паркани.