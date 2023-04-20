Хотіли вкрасти ворожий літак, але нашкодили Україні: СБУ завела справу на українських військових

Служба безпеки розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове". Інцидент стався через самовільні дії українських військовослужбовців.

За попередньою інформацією, аеродром "Канатове" у Кіровоградській області обстріляли 23 липня 2022 року. Тоді загинула одна людина, ще 17 – отримали поранення.

Дивіться також Новинський хотів сховати активи на понад 144 мільйони гривень: СБУ знайшла та арештувала їх

Військові намагалися вкрасти російський літак

За даними слідства, з квітня по липень 2022 року кілька чоловіків, серед яких були: військовий Сил спеціальних операцій, цивільний айтівець, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак.

Вони розробили план, який, за словами учасників операції, передбачав, що росіянину дадуть "квадрат", в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України. Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила б про полон пілота. Росіянин та його родина отримали б гроші та нові документи.

Під час цієї "операції", що проводилася, попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Ці дані дали змогу Росії здійснити обстріл аеродрому, внаслідок чого загинув командир військової частини, ще 17 захисників отримали поранення. Ба більше, ракетний удар повністю знищив 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Яке покарання загрожує військовим

В СБУ зазначають, що такі дії військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків та нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки.

Відтак, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 111 (державна зрада) та частиною 5 статті 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Покарання за цими статтями сягає довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що 23 липня 2023 року ворог вдарив одразу 13 ракетами по Кіровоградщині. Росіяни обстріляли 2 об'єкти інфраструктури. Тоді повідомляли, що є загиблі серед військовослужбовців та охоронців трансформаторної підстанції.