Під'їзд 14-поверхівки буквально склався, – мер Авдіївки про ракетний удар окупантів

17 березня 2023, 13:13
Читать новость на русском

Упродовж доби 16 березня російські загарбники завдали 21 ракетний удар на Донецькому напрямку, з них 13 – по Авдіївці. У результаті цинічних атак ворога жахливих руйнувань зазнала багатоповерхівка в якій досі проживають люди.

Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що окупанти здійснюють багато ракетних обстрілів по Авдіївці та позиціях наших захисників навколо міста.

Зауважте Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101 і як їм протистояти

Окупанти вщент зруйнували під'їзд багатоповерхівки

Загалом упродовж доби Авдіївка зазнає десятків ударів з різних типів озброєння. Водночас по позиціях ЗСУ ворог може завдавати по кілька сотень ударів за добу.

За ніч (проти 17 березня – 24 Канал) було 4 ракетних удари й ще 4 зранку. Як наслідок склався один під'їзд 14-поверхового будинку,
– розповів очільник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

Наслідки цинічного удару росіян по багатоповерхівці / Фото з телеграму Віталія Барабаша

Барабаш розповів, що у багатоповерхівці досі проживають люди. На щастя, в цьому під'їзді не було мешканців, тому обійшлося без загиблих.

Окрім того, це не перший обстріл цієї 14-поверхівки за час війни Росії проти України. Так, з 2014 року було кілька прямих танкових влучань по цій будівлі, але вона продовжувала стояти.

Варте уваги Дорогі та ефективні: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Ситуація в Авдіївці та на позиціях навколо міста є напруженою. Російські окупанти упродовж доби здійснюють десятки штурмових дій як з півдня, так і з півночі міста. Загарбники не йдуть в лобові атаки на промзону, бо усі їхні попередні спроби зазнавали поразки.

За понад рік повномасштабної війни росіянам не вдалося взяти жодного метра промзони,
– повідомив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

Окупанти активно завдають ударів авіацією та артилерією північніше Авдіївки – в районі Красногорівки та Веселого, а також здійснюють штурмові дії. Однак офіційного підтвердження, що ЗСУ втратили контроль над Красногорівкою наразі немає.

За словами Барабаша, росіяни зайшли на крайню вулицю населеного пункту. Однак далі не мають просування.

Автор: Оксана Харьковська