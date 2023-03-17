Під'їзд 14-поверхівки буквально склався, – мер Авдіївки про ракетний удар окупантів

Упродовж доби 16 березня російські загарбники завдали 21 ракетний удар на Донецькому напрямку, з них 13 – по Авдіївці. У результаті цинічних атак ворога жахливих руйнувань зазнала багатоповерхівка в якій досі проживають люди.

Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що окупанти здійснюють багато ракетних обстрілів по Авдіївці та позиціях наших захисників навколо міста.

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Окупанти вщент зруйнували під'їзд багатоповерхівки

Загалом упродовж доби Авдіївка зазнає десятків ударів з різних типів озброєння. Водночас по позиціях ЗСУ ворог може завдавати по кілька сотень ударів за добу.

За ніч (проти 17 березня – 24 Канал) було 4 ракетних удари й ще 4 зранку. Як наслідок склався один під'їзд 14-поверхового будинку,

– розповів очільник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

Наслідки цинічного удару росіян по багатоповерхівці / Фото з телеграму Віталія Барабаша

Барабаш розповів, що у багатоповерхівці досі проживають люди. На щастя, в цьому під'їзді не було мешканців, тому обійшлося без загиблих.

Окрім того, це не перший обстріл цієї 14-поверхівки за час війни Росії проти України. Так, з 2014 року було кілька прямих танкових влучань по цій будівлі, але вона продовжувала стояти.

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Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Ситуація в Авдіївці та на позиціях навколо міста є напруженою. Російські окупанти упродовж доби здійснюють десятки штурмових дій як з півдня, так і з півночі міста. Загарбники не йдуть в лобові атаки на промзону, бо усі їхні попередні спроби зазнавали поразки.

За понад рік повномасштабної війни росіянам не вдалося взяти жодного метра промзони,

– повідомив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

Окупанти активно завдають ударів авіацією та артилерією північніше Авдіївки – в районі Красногорівки та Веселого, а також здійснюють штурмові дії. Однак офіційного підтвердження, що ЗСУ втратили контроль над Красногорівкою наразі немає.

За словами Барабаша, росіяни зайшли на крайню вулицю населеного пункту. Однак далі не мають просування.